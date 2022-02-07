بعد تصعيد الحوثيين… الخارجية اليمنية تؤكّد انتهاك ايران حظر توريد السلاح للميلشيات الانقلابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 7:15 مساءً

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك إيران بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى جماعة “أنصار الله”.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية.

اشار الى ان “التصعيد الحوثي الأخير سواء بالاستهداف اليومي للمدنيين في الأحياء السكنية في المدن اليمنية مستخدماً الصواريخ الباليستية والطيران المستهدف أو باستهداف دول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين والدوليين خدمة للأجندة الإيرانية، ويعكس مدى الانخراط الإيراني في انتهاك حظر توريد السلاح للميلشيات الانقلابية وتوجيهها وفقا لمشروعه التدميري”.

ودعا ابن مبارك إلى “تضافر الجهود الدولية لوضع حد لتلك التهديدات”، على حد قوله.

بدوره، أعرب المبعوث الخاص عن “قلقه من تصاعد الأحداث خلال الفترة الأخيرة في اليمن والمنطقة”.

وأكد غروندبرغ أنه “ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام سيواصل مساعيه الهادفة لإنشاء عملية سياسية جامعة تضمن عودة الأمن والاستقرار لليمن”.