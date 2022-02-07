ليبيا.. مجلس النواب يصوت على رئيس الحكومة الجديد الخميس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صوت مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان إن “مجلس النواب أقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، وبعد قليل (يجري) الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء”​​​.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في جلسة اليوم، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.

وبعد الاستماع إلى المترشحين، ستتم إحالة ملفاتهم إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت يوم الخميس.

وحسم البرلمان الليبي، الإثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، والاتفاق على تخصيص جلسة الخميس للتصويت على المرشح الفائز.

وبعد الاستماع للمرشحين الاثنين لمنصب رئيس الحكومة، أعلن رئيس البرلمان الليبي تعليق جلسة البرلمان إلى غد الثلاثاء، وإحالة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة إلى مجلس الدولة للحصول على التزكيات المطلوبة.

أهداف استراتيجية

وخلال الجلسة عرض باشاغا والبيباص، رؤيتها وبرنامجهما لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها بسبب حالة القوة القاهرة.

وقال فتحي باشاغا، إن الأهداف الاستراتيجية لحكومته، تتمثل في توحيد المؤسسات وخاصة الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تبنى دون مؤسسات موحدة.

وفيما أشاد باللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، قال إن أساس الاستقرار الأمني يبدأ بعملية التنمية وخاصىة في الجنوب الليبي الذي يؤثر الأوضاع فيه على ليبيا بأكملها.