وسط تصاعد التوترات… ألمانيا تعزّز وجودها العسكري شرق أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إرسال نحو 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا للمساعدة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا.

وقالت لامبرخت: “إننا نعزز أسهام قواتنا في الجناح الشرقي للناتو ونرسل إشارة واضحة على عزمنا لحلفائنا. سيبدأ نشر الجنود في غضون أيام قليلة”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

لافتة الى ان الرسالة الموجهة إلى الحلفاء هي “يمكنكم الاعتماد علينا”.

في سياق متصل، تعرضت برلين لانتقادات شديدة بسبب رفضها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا رغم الطلبات المتكررة من كييف، وقوبل عرضها بإرسال 5000 خوذة إلى سخرية واسعة في الآونة الأخيرة.

ويزور المستشار الألماني أولاف شولتز واشنطن لإجراء محادثات مع الزعيم الأمريكي جو بايدن، بينما تزور وزيرة الخارجية أنالينا بربوك كييف للقاء نظيرها الأوكراني، للحديث حول التوترات المتصاعدة.