شكرا لقرائتكم خبر عن إياك وغزو أوكرانيا.. رسالة عنيفة نادرة من جنرال روسي لبوتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في رسالة غير متوقعة وتحمل لهجة المعارضة الحادة للرئيس فلاديمير بوتن، حذر عسكري روسي بارز من مغبة غزو أوكرانيا، وذلك مع استمرار التوتر بين موسكو والغرب بشأن الملف الشائك.

وكان رئيس جمعية الضباط لعموم روسيا ليونيد إيفاشوف، وهو جنرال متقاعد شغل منصب رئيس التعاون العسكري في وزارة الدفاع الروسية وكان مقربا من بوتين، قد حذر من عواقب غزو أوكرانيا،متهما الرئيس بإثارة صراع “مصطنع” لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية في روسيا.

وكتب إيفاشوف رسالة مفتوحة وجه فيها انتقادات لاذعة لسياسات بوتن، وقال إن الرئيس “يسعى للدخول في حرب رغم أن موسكو لا تواجه أي تهديدات خطيرة”.

وقال المسؤول العسكري البارز في رسالته التي نشرتها وسائل إعلام غربية، إنه يخشى من أن تصبح روسيا “منبوذة من المجتمع الدولي” إن شنت غزوا على أوكرانيا.