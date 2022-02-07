شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية في دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت إمارة دبي، اليوم الإثنين، تفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية بهدف حظر استخدامها تماما خلال عامين اثنين بسبب أضرارها البيئية.

وفي التفاصيل، أعلن المكتب الإعلامي الرسمي لدبي في بيان له اليوم عبر “تويتر”، أن “الغرامة وقيمتها 25 فلسا إماراتيا، ستطبق بدءا من الأول من شهر يوليو”.

وجاء في البيان “لقد أصبحت الاستدامة أمرا حتميا على المستوى العالمي، ويعزز هذا تغير السلوك في المجتمع بطريقة تقلل من تأثير الأفراد على البيئة”.

وأشارت المكتب الإعلامي الرسمي لدبي إلى “ضرورة تطبيق ذلك الحظر”، منوهة إلى أن الجمال والسلاحف تموت بسبب البلاستيك.