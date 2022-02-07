شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجارها.. السفينة «ترينيتي» تخلّف بقعة زيتية بطول 30 كم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت صور الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، حللتها شركة "كايروس إس إيه إس" المعنية بالتحليلات الجغرافية، أن السفينة "ترينيتي سبيريت" العائمة منذ عقود والقادرة على إنتاج وتخزين نحو مليوني برميل من النفط التي انفجرت قبالة سواحل نيجيريا الأسبوع الماضي، تركت بقعة من الزيت في المحيط تمتد لعدة أميال، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن كونياكي ساساكي المسؤول بمؤسسة المحيطات والشواطئ، الذي سبق له فحص العديد من حوادث التسريب، قوله، إنه يبدو أن عرض البقعة يصل إلى 5 كيلومترات (1ر3 ميل ) وطولها 30 كيلومترا .