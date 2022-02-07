شكرا لقرائتكم خبر عن دون جراحة.. أطباء بمستشفى الملك سلمان ينجحون بعمليات زراعة للصمام الأورطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بإجراء عملية زراعة الصمام الأورطي لمريضين يبلغان من العمر ( 80-75 ) عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى الجراحة حيث كانا يعانيان من تكلسات وضيق شديد جداً في الصمام الأورطي.

يعد إجراء عمليات القلب المفتوح لمثل هذه الحالات عالي الخطورة، ويتمتع المريضين بصحة جيدة ولله الحمد وغادرا المستشفى.

الجدير بالذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية تم تدشينه في منتصف عام 2021م بسعة ( 130 ) سرير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ضمن مشاريع سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع.