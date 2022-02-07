شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين.. بريطانيا تنفي تعليق خطة تراكم المرضى بقوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، تقارير تفيد بتعليق خطة بشأن تقليل تراكم المرضى على قوائم الانتظار في مستشفيات إنجلترا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت تقارير قد أفادت بأنه كان من المتوقع صدور الخطة واسعة النطاق التي وضعتها "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" لخفض الرقم القياسي الذي بلغ ستة ملايين مريض على قوائم انتظار العمليات والإجراءات الطبية غير العاجلة، اليوم الاثنين.

ومع ذلك، قالت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية إن وزارة الخزانة رفضت التوقيع على إجراءات الخطة، على الرغم من المناقشات التفصيلية التي أجريت مع الحكومة، ومع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية.