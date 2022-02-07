شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 وفقدان 20 في انهيار جليدي شرق أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت 15 جثة على الأقل عقب وقوع انهيار جليدي في إقليم كونار بشرق أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة باختر الإخبارية اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون بإقليم كونار إن 20 شخصا ضربتهم الثلوج في الانهيار الجليدي, الذي وقع في مقاطعة دانجام بالإقليم.

وذكر رئيس قسم المعلومات والثقافة ماولاوي نجيب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الانهيار الجليدي وقع مساء أمس الأحد في منطقة جبلية بالقرب من باكستان.

وأضاف أن الضحايا، وبينهم قرويون كانوا يحاولون إنقاذ أشخاص، ولكن حاصرتهم الثلوج الكثيفة، مبينا أن السكان يحاولون انتشال بقية الجثث، ومازال هناك 15 إلى 20 شخصا مفقودين.