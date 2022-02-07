انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية تابعوا.. خلاف الكرد واجتماع بغداد وأزمة ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = لعدم اكتمال النصاب .. البيت التشريعي يوصد أبوابه دون انتخاب الرئيس , ويحدد يوم غد موعدا لحسم لجانه.
= الخلاف يشتد بين الحزبين الكرديين .. البارتي يصر على ترشيح زيباري , واليكتي يعد قرار الاتحادية فرصة لانهاء الأزمة.
= القضاء يتعهد بملاحقة قتلة القاضي احمد الساعدي , والعامري يدعو الكاظمي لفرض هيبة الدولة في ميسان.
= بغداد تجمع اشقاءها العرب لبحث الأمن الغذائي , ورئيس الوزراء يتحدث عن الحروب العبثية وسوء الادارة.
= القضاء يتعهد بملاحقة قتلة القاضي احمد الساعدي , والعامري يدعو الكاظمي لفرض هيبة الدولة في ميسان.
= بغداد تجمع اشقاءها العرب لبحث الأمن الغذائي , ورئيس الوزراء يتحدث عن الحروب العبثية وسوء الادارة.