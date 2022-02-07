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في نشرة السومرية تابعوا.. خلاف الكرد واجتماع بغداد وأزمة ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - = لعدم اكتمال النصاب .. البيت التشريعي يوصد أبوابه دون انتخاب الرئيس , ويحدد يوم غد موعدا لحسم لجانه.
= الخلاف يشتد بين الحزبين الكرديين .. البارتي يصر على ترشيح زيباري , واليكتي يعد قرار الاتحادية فرصة لانهاء الأزمة.

= القضاء يتعهد بملاحقة قتلة القاضي احمد الساعدي , والعامري يدعو الكاظمي لفرض هيبة الدولة في ميسان.


= بغداد تجمع اشقاءها العرب لبحث الأمن الغذائي , ورئيس الوزراء يتحدث عن الحروب العبثية وسوء الادارة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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