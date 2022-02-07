مبابي.. ورقة أخيرة لإقناعه بالتجديد لباريس

وكشفت شبكة لو 10 سبورت الفرنسية أن إدارة بي إس جي تراهن بورقة أخيرة لإقناع مبابي بتجديد عقده لفترة قصيرة تمتد إلى عامين فقط حتى صيف 2024.

وأوضحت الشبكة الف رنسية، أن سان جيرمان يحاول إقناع كيليان بأن الاستمرار مع سان جيرمان سيكون أفضل طريقة ليكون مستعدا لكأس العالم التي ستقام شتاء العام الجاري في قطر.



وأضافت أن النادي الفرنسي لم يفقد الأمل في إقناع مبابي رغم علم الجميع بتواصل اللاعب وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد

ولفتت إلى أن بقاء كيليان مبابي لموسمين جديدين، سيمكن بي إس جي أيضا من الاستفادة ماديا من بيعه صيف العام المقبل 2023.