برلماني يتحدث عن اولوية عمل الحكومة المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن الشمري، اليوم الاثنين، ان هناك العديد من الأولويات التي ينبغي على الحكومة المقبلة التركيز عليها.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "المشاركة في الانتخابات الاخيرة كانت ضعيفة جدا وهو دليل على امتعاض الشعب العراقي من الطبقة السياسية وفي حال حصول الاخفاق بالدورة البرلمانية الحالية فإن المشاركة في الانتخابات المقبلة قد لايتجاوز العشرة بالمئة".



واضاف الشمري، ان "هناك ضعف في الجانب الحكومي من ناحية الاقتصاد حيث ان الحكومة لجأت الى انزال قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 22% لسد العجز الموازي له لكن في الحقيقة فإن الضرر الذي لحق بالمواطن وصل الى خمسين بالمئة ما تسبب في زيادة أعباء المواطن البسيط خصوصا الطبقات الفقيرة والوسطى"، لافتا الى ان "تلك الاجراءات جعلت الثقة تضعف بالحكومة وحصل تخبط واضح بالسوق وتضاعفت أسعار بعض السلع الى الضعفين".



وتابع ان "الامر الاخر يرتبط بالموازنة الاتحادية التي اقرتها ب129 مليار دولار لكن في نهاية السنة المالية كان ما تم انفاقه لايتجاوز ال79 مليار ، بالتالي فلا نجد مبرر لاضعاف ميزانية المواطن وتخفيض قيمة مصدر دخله الشرائية لسد عجز في النهاية لم يتم إنفاقه من الحكومة وكان هنالك وافر نقدي ادى الى زيادة الخزين النقدي على حساب المواطن"، مشددا على "اهمية ان تلتفت الحكومة القمبلة على المواطن وان يتم اعادة القيمة الشرائية للدينار وان يتم تفعيل المشاريع المهمة التي تتكفل بتحريك عجلة المجتمع في ميادين عديدة".

