بعد خسارة 'الكان'.. صلاح يتوعد السنغال

وقال صلاح في جلسة التي عقدها وزير الرياضة أشرف صبحي، مع لاعبي منتخب مصر، عقب الخسارة أمام السنغال أمس الأحد، في النهائي.

وأكد صلاح للاعبي المنتخب في حضور الجهاز الفني ووزير الرياضة: "أشكر اللاعبين على ما قدموه في البطولة، لعبنا 4 مباريات متتالية امتدت إلى 120 دقيقة، وهو أمر صعب بالنسبة لنا على الجانب البدني".



وأضاف: "سنواجه السنغال مرة أخرى بعد شهر، ونستطيع أن نأخذ حقنا من منافسنا ونتأهل على حسابه إلى كأس العالم 2022".

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في نهائي البطولة القارية.

وغادر صلاح إلى إنجلترا مباشرة على متن طائرة خاصة، للانضمام لتدريبات فريقه ليفربول بعد خسارة الكان.

