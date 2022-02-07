انت الان تتابع خبر طهران: احترام وحدة العراق وأمنه قضية جدية لنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن سياسة بلاده المبدئية متمثلة ببذل الجهود من اجل الوفاق والوحدة الوطنية في العراق.

