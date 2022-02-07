طهران: احترام وحدة العراق وأمنه قضية جدية لنا

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بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن سياسة بلاده المبدئية متمثلة ببذل الجهود من اجل الوفاق والوحدة الوطنية في العراق.
وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، إن "سياسة ايران المبدئية تتمثل ببذل الجهود من اجل الوفاق والوحدة الوطنية في العراق ومشاركة جميع الاطياف فيها وقد استخدمنا وسنستخدم كل المساعي في هذا السياق".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن "احترام وحدة اراضي العراق وأمنه القومي قضية جدية بالنسبة لايران".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن "احترام وحدة اراضي العراق وأمنه القومي قضية جدية بالنسبة لايران".