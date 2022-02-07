الرئيس الإسرائيلي يتمنى الشفاء العاجل لإردوغان

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وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي أن إردوغان شكر هرتسوج على اهتمامه بصحته، وناقش الرئيسان مسألة عقد اجتماع محتمل بينهما قريبا.
وكان إردوغان أعلن قبل أيام عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه أصيب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن لديه أعراضا خفيفة، وأنه سيواصل أداء مهام منصبه من المنزل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.
وكتب إردوغان عبر موقع تويتر «الحمد لله، نجتاز المرض الذي علمنا أنه عدوى سلالة أوميكرون. سنواصل عملنا من المنزل. ونطلب منكم الدعاء».
وكتبت أمينة إردوغان في تغريدة منفصلة «سنتغلب على هذا المرض معا إن شاء الله».
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