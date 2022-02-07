شكرا لقرائتكم خبر عن "باب رزق" لمساعدة الأسرة المصرية على طاولة نقاش "تضامن النواب".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعا غدا الثلاثاء، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لاستيضاح تفاصيل البرنامج التمويلي "باب رزق" لمساعدة الأسرة المصرية لتكون منتجة ومعرفة ما تم بهذا البرنامج فى السنوات الماضية، وما تم من إجراءات للأسر التى تعثرت بالسداد وقيمة مديونيتها وألية جدولة طرق السداد.

جدير بالذكر أن لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، قد وافقت على مشروع قانون "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الإعاقة بعد مناقشات مستفيضة.

كما وافقت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة علي دمجي البندان 11 من مشروع قانون أشرف رشاد لبند رقم 10 من مشروع قانون النائبة دعاء عريبي ليصباحان بندا واحدا نصه، كالتالي المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافة والاجتماعية والفنية، وكذلك رعاية الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين على بطولات في الأنشطة المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.