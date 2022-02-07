شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : أعلنت وزارة التربية في الكويت، تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2021- 2022 إلى تاريخ 2022/3/6 وذلك بعد العطلة المقررة للعيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، أفادت الوزارة أنه سيتم تعويض الطلبة من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة وسوف يصدر التقويم الدراسي المعدل خلال الأيام المقبلة.

وتمنت الوزارة – في بيانها- للجميع عطلة سعيدة واحتفالات جميلة بالأعياد الوطنية.

كما رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الوفي بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، متضرعه للعلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن تكون أيام الكويت وأهلها كلها أعيادا وازدهارا وتقدما على جميع المستويات.

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