شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / بعد دفن ريان.. غرق طفل مغربي في بئر بعمق 50 مترا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بالتزامن مع تشييع جثمان الطفل ريان،تناقلت وسائل إعلام مغربية، صباح اليوم الإثنين، غرق طفل في بئر تقليدي يستعمل لجلب مياه الشرب بعمق 50 متر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ” العمق”، فإن الطفل غرق في بئر، بدوار السبت بجماعة مقام الطلبة بقيادة سيدي عبد الرزاق.
ونقلت عن مصدر محلي أن الطفل ذو الـ7 سنوات سقط في البئر في غفلة من أسرته، التي اكتشفت أنه في قعر البئر.
وأضاف أنه جرى انتشال جثة الطفل مباشرة بعدما اكتشفوا أنه سقط في البئر، ونقلت إلى المستشفى الإقليمي بالمنطقة.
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