شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ليبي يلحق بالطفل ريان بوفاته داخل بئر في مسجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم تنتهِ آثار حادث وفاة الطفل ريان المؤلمة، حتى لحق به طفل ليبي، والذي توفي عقب سقوطه في بئر داخل مسجد.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد توفي الطفل هيثم مسعود حيدر، أمس الأحد، إثر سقوطه في بئر سطحية داخل مسجد في المساحة الشرقية من ليبيا.

وتسببت وفاته في مأساة،حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستذكر الليبيون مأساة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي لخمسة أيام داخل بئر على عمق 32 مترًا في مساحة شفشاون المغربية.

كما كتب والد الطفل منشورا على فيسبوك طالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولم يعرف وجهته.

وعقب ما كتبه والد الطفل، تبين أنه سقط في البئر، ليفارق الحياة بعد سقوطه.