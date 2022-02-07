- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ليبي يلحق بالطفل ريان بوفاته داخل بئر في مسجد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لم تنتهِ آثار حادث وفاة الطفل ريان المؤلمة، حتى لحق به طفل ليبي، والذي توفي عقب سقوطه في بئر داخل مسجد.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد توفي الطفل هيثم مسعود حيدر، أمس الأحد، إثر سقوطه في بئر سطحية داخل مسجد في المساحة الشرقية من ليبيا.
وتسببت وفاته في مأساة،حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستذكر الليبيون مأساة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي لخمسة أيام داخل بئر على عمق 32 مترًا في مساحة شفشاون المغربية.
كما كتب والد الطفل منشورا على فيسبوك طالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولم يعرف وجهته.
وعقب ما كتبه والد الطفل، تبين أنه سقط في البئر، ليفارق الحياة بعد سقوطه.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل ليبي يلحق بالطفل ريان بوفاته داخل بئر في مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.