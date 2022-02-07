شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات تطالب بقانون لمواجهة هدر الطعام وخفض الانبعاثات بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألصق 11 من نشطاء المناخ أجسادهم بالأسفلت على الطريق السريع الرئيسي بالعاصمة الألمانية برلين، مما تسبب في اختناقات مرورية في ساعة الذروة اليوم الاثنين، في أحدث احتجاج للمطالبة بقانون لمواجهة هدر الطعام ولخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الزراعية.

كما وضع نشطاء جماعة (لاست جنيريشن) "الجيل الأخير" طعاما كان قد تم التخلص منه في صورة من صور الهدر على الطريق السريع إيه100.

وكان النشطاء أغلقوا طرقا في عدة مناسبات قبل أيام، منها طرق سريعة، في برلين وهامبورج وشتوتجارت.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز بعض سائقي السيارات المحبطين وهم يخرجون من سياراتهم ويسحبون النشطاء بعيدا للسماح للسيارات بالمرور.