شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: عدد إجراءات اللجوء المعلقة وصل إلى 112 ألف نهاية يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 40 ألف شخص ينتظرون البت في طلبات لجوئهم مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص حصلوا بالفعل على حق الحماية في اليونان.

وأوضح المكتب أن إجمالي عدد إجراءات اللجوء التي لا تزال معلقة وصل إلى 112 ألف و928 إجراء بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكر المكتب أن نحو 41 ألف طلب من هذه الطلبات مقدم من أشخاص لديهم إشعارات تفيد بأنهم حصلوا على اعتراف بحقهم في اللجوء إلى اليونان.

تجدر الإشارة إلى أن أسباب هذه الهجرة التي يطلق عليها الهجرة الثانوية للاجئين معترف بحقهم في اللجوء في اليونان، لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي وخصوصا لألمانيا تتمثل في الروابط الأسرية والظروف المعيشية الصعبة بالنسبة للاجئين في اليونان والمزايا الاجتماعية الأفضل في ألمانيا.

ويجري السماح للاجئ الذي تم الاعتراف بحقه في اللجوء في اليونان، بأن يسافر إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ولكن لمدة لا تزيد عن 90 يوما.