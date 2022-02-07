انت الان تتابع خبر بمبلغ خيالي.. مانشستر يونايتد يتصدر قائمة الاندية الاكثر انفاقا على الصفقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت دراسة للمركز الدولي للدراسات الرياضية المستقل في سويسرا، ان "اليونايتد، أنفق في آخر 10 سنوات، 1,3 مليار جنيه إسترليني على الصفقات".

واضاف ان "النادي حصد 395 مليون جنيه إسترليني، من وراء بيع اللاعبين، أي أن صافي ما أنفقه 903 ملايين إسترليني".



وتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في صافي الإنفاق "ما تم إنفاقه على الصفقات مطروحًا منه ما تم حصده من بيع اللاعبين" بـ826,6 مليون إسترليني، ومن ثم باريس سان جيرمان "790,4 مليون إسترليني" وبرشلونة "546 مليون إسترليني".

ونجحت كل الفرق السابق ذكرها، في الفوز بلقب الدوري المحلي في بلدانها 5 مرات على أقل تقدير، خلال العقد الأخير، مقابل لقب وحيد لمانشستر يونايتد في موسم (2012 - 2013)، رغم تصدره القائمة.



واحتل آرسنال المركز الخامس بـ489,7 مليون إسترليني، بينما تواجد يوفنتوس في المركز السادس بـ471,2 مليون إسترليني، مقابل 362,9 مليون إسترليني لميلان في المركز السابع، و360,4 مليون إسترليني لإيفرتون في المركز الثامن.

كما تواجد أستون فيلا في المركز التاسع بـ356,2 مليون إسترليني، مقابل 346,9 مليون إسترليني لتشيلسي.

وحلت أندية "وست هام وليفربول ونيوكاسل وتوتنهام وكريستال بالاس وبرايتون وولفرهامبتون" بين المراكز الـ20 الأولى.