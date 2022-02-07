رئاسة البرلمان تدعو إلى الاسراع بالتفاهمات والمضي بالعملية السياسية

وقال مكتب المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب مستمر بعمله بالرغم عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".جاء ذلك خلال حديثه مع النواب الحاضرين في الجلسة التداولية التي عقدت بحضور هيئة الرئاسة اليوم الإثنين 2022/2/7 وعدد النواب الحاضرين 58 نائبا، وفق البيان.

وأضاف، أن ""مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل، داعياً رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية الإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن إستحقاقات المرحلة".

