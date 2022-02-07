بعد نشرها فيديو إباحياً.. إصدار حكم نهائي بحق نجمة خليجية

وأيدت المحكمة في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة، ونشر فيديو إباحي، في "سناب شات". كما ألزمت المحكمة الشعيبي بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).وكانت محكمة الجنايات قد قررت في أبريل الماضي، الامتناع عن عقاب الشعيبي ومصادرة هاتفها.

يذكر أن المقطع المخل الذي نشرته الفنانة الكويتية أظهر حينها رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا في السابق أن حسابها على "سناب شات" تعرض للاختراق. وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

