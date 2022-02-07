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المغرب يشيع ريان إلى مثواه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

أقيمت بعد ظهر اليوم الإثنين جنازة تشييع الطفل المغربي ريان.

وأدت حشود كبيرة صلاة الجنازة على الطفل، وسط حضور إعلامي واسع.

وأثارت حادثة الطفل المغربي تعاطفاً عربياً وعالمياً واسعاً بعدما ظل عالقا أياماً على عمق عشرات الأمتار في بئر بقرية إغران بمدينة شفشاون، شمال المغرب.

ورغم  الجهود الحثيثة لانتشاله حياً، أعلنت وفاته فور إخراجه مساء السبت من البئر.

وأجرت السلطات تشريحا للجثمان لمعرفة السبب الدقيق للوفاة، دون كشفه بعد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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