شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "نقل النواب" تناقش عددا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات ستعقد برئاسة النائب علاء عابد، غدا الثلاثاء، اجتماعين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، إذ تناقش اللجنة طلب النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال رصف خرساني لطريق دمياط شربين الغربي لتجنب التهالك السريع للطريق نتيجة مرور النقل الثقيل عليه يوميا من وإلى ميناء دمياط.

كما تناقش اللجنه طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على العساس، رحاب موسی، بشأن سوء حالة أتوبيسات شركة شرق الدلتا لنقل الركاب بمحافظة دمياط، كما تناقش اللجنه في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الحاجة الضرورية إلى توفير عدد (6) أتوبيس نقل عام لربط مدن طهطا طما/ جهينة، بمحافظة سوهاج.

وأيضا طلب إحاطة مقدم من النائب عامر الشوريجي، بشأن ازدياد أسعار تولونات النقل بشكل مخيف بما يؤثر بالسلب على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

كما تناقش اللجنه في اجتماعها الثاني طلب إحاطة مقدم من النائب سامي سوس، بشأن ضرورة استكمال أعمال تنفيذ الكوبري العلوي المدينة المراغة بمحافظة سوهاج، والمتوقف العمل به منذ يناير ٢٠٢٠، وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأى اللجنة في اجتماعها في 15 نوامبر ۲۰۲۱ بدراسة الموضوع من قبل الجهات المختلفة (وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للطرق والكباري) والتنسيق فيما بينهم.