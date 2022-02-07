طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مجموعات التقوية بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، اليوم الإثنين، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مجموعات التقوية بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح توفيق أن مجموعات التقوية هي أحد السبل المشروعة في تحسين مستوى طلاب المدارس، وهي واحدة من طرق وزارة التربية والتعليم في مواجهة الدروس الخصوصية.

وأشار عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من تحديد بعض الضوابط الخاصة بها مع بداية العام الدراسي الحالي، وبينها أن يكون الحد الأدنى "10 جنيهات" والحد الأقصى "85 جنيهًا"، وتوجيه 75% منها إلى المعلمين، إلا أنها حتى الآن لم تؤدِّ دورها الأساسي.

وقال توفيق في طلب المناقشة العامة: "للأسف الشديد أغلب الطلاب ما زالوا يفضلون الدروس الخصوصية على حساب مجموعات التقوية، فضلًا عن أن عددًا كبيرًا من المعلمين أيضًا لا يفضلونها عن الدروس الخصوصية بسبب المقابل المادي."

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن عزوف الطلاب عن اللجوء إلى فصول التقوية داخل المدارس واستبدال الدروس الخصوصية بها أمر يستحق الدراسة بشكل جيد والتعرف على كل الآراء، سواء المعلمين أو أولياء الأمور وكذلك الطلاب.

وشدد توفيق على أنه على وزارة التربية والتعليم أن تعمل على أن يكون هناك تفعيل حقيقي لدور مجموعات التقوية لحل إشكاليات الدروس الخصوصية من ناحية، ولزيادة التحصيل الدراسي للطلاب من ناحية أخرى.