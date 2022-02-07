"علاقة محرمة وجثة في المصرف".. لماذ قتل النجار زوجته في الشرقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شهدت واقعة اتهام زوج يعمل نجار بالتخلص من زوجته في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية تطورات جديدة بعد قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية بإحالة المتهم المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق للفصل في القضية.

وفي التفاصيل تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم يفيد العثور علي جثة "ع.ح" 23 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية قرموط صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم.

انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ والوقوف على حقيقته وكشف ملابساته، إذ تبين من الفحص الأولي لمسرح الجريمة وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى تشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الواقعة، إذ تبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية جمعت بين زوج المجني عليها ويدعى "إ.ش" ويعمل نجارًا، وسيدة أخرى، كما تبين من التحريات أن السيدة علمت بوجود تلك العلاقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الزوجة المجني عليها طلبت من زوجها مرات عدة التوقف عن الاستمرار في تلك العلاقة المحرمة، وهددته بفضحها إذا لم يتراجع عما يفعله.

وأضافت التحريات أن الزوج، كان يخشى من تنفيذ المجني عليها تهديداتها وفضح علاقته المحرمة بالسيدة الأخرى، واستدرج المجني عليها إلى منطقة خالية من المارة بجوار مصرف مائي، وألقى زوجته المجني عليها في المصرف.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت قوات الأمن القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته، وإلقائها في مصرف المياه، واعترف أمام جهات التحقيق بالواقعة وبرر ما فعله بأنه كان يخشى من الفضيحة لتهديد زوجته بالإفصاح عن علاقة غير شرعية تجمعه بسيدة أخرى.