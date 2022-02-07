السيطرة على حريق داخل شقة بالوراق دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الواق شمال محافظة الجيزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من برج الشريف بجوار مسجد عثمان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد وعلاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الشمال.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران داخل شقة بشارع الغاز، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.