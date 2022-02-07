نظراً لإقبال المواطنين.. الداخلية تقرر مد المرحلة الـ21 لمبادرة "كلنا واحد" لـ 15 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مد فترة المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 15 فبراير الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه جاء ذلك في إطار إطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة.

وأضاف البيان، أنه نظراً لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التي يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، فقد تقرر مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد حتى يوم 15 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.