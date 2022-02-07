وفاة الطفل ريان..والملك محمد السادس يعزي عائلته

اسماعيل عبد الحي - أعلن الديوان الملكي ليل السبت/ الأحد، وفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا قبل أربعة أيام.

وقال الديوان الملكي، إن العاهل المغربي محمد السادس أحرى اتصالا هاتفيا بعائلة الطفل ليعزيهم في رحيل ريان.

وأضاف البيان، أن محمد السادس كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث الذي وصفه ب“المأساوي“.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت مساء اليوم السبت، إخراج الطفل المغربي ريان الذي كان عالقا في بئر بعمق 32 مترا.

وتمكن فريق طبي من الوصول إلى ريان عصر اليوم بإنعاشه وتجهزيه داخل النفق قبل إخراجه عبر نقالة.

وغادرت سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات مكان سقوطالبئر، وهو في داخلها.

وكان المئات تجمع منذ أربعة أيام في موقع البئر، دعمالرجال الإنقاذ، وترقبا لعملية إخراج الطفل التي تمت بنجاح.

وكانت فرق الإنقاذ قد أعدت خطة من أجل إخراجه، إذأقامت بحفر عمودي، وعند بلوغ العمق شرعوا في حفرأفقي، وهي المرحلة التي كانتأكثر تعقيدا في عملية الحفر