إيران تغلق موقعا إخباريا في الأهواز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

قامت السلطات الإيرانية، بإغلاق موقع إخباري لنشره صورة مروعة لرجل يمسك بسكين كبيرة في يده ويحمل رأس مقطوعة في يده الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة حكومية، الاثنين.

ونقل موقع إيه بي سي نيوز عن الصحيفة أن هيئة الرقابة الإعلامية أغلقت، الأحد، موقع “ركنا” الإلكتروني بسبب استمراره في “نشر الصور والقضايا المخلة بالآداب العامة”.

وكانت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية شبه الرسمية قالت إن شقيقين محتجزين لدى الشرطة اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما، بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت.

وقال التقرير إن الرجلين اعتقلا بعد أربع ساعات من جريمتهما، السبت، في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد.

وشاهد عشرات الآلاف من الأشخاص مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه رجل يمسك بسكين كبيرة بينما يحمل رأسا مقطوعة بشعر طويل في يد أخرى.

ونقلت إيلنا عن ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد قوله إن “المتهمين اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية”.

وأشار التقرير إلى أن الدافع المحتمل هو مشاكل أسرية، لكنه أضاف أن القضية قيد التحقيق. لم تكشف الشرطة عن هوية الرجلين ولم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن القتل أو من صور التسجيل.

وفي أبريل 2021، قتل رجل (50 عاما) بالرصاص ابنه (9 سنوات) وسبعة من أصهاره في مدينة الأهواز. وعام 2020، في محافظة جيلان الشمالية، قطع أب رأس ابنته لأسباب وصفت بالعائلية.