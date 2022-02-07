شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طاقم سفينة نفط احترقت قبل أيام أحياء.. كيف حدث ذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت الشركة المالكة لسفينة اندلعت فيها النيران وغرقت الأسبوع الماضي قبالة سواحل نيجيريا، أنه تم العثور على 3 من أفراد طاقمها أحياء.
وأوضحت أن 3 من أفراد الطاقم تم العثور عليهم أحياء، بينما لا يزال 7 آخرون مفقودين، مشيرة إلى أنه لحظة وقوع الحادث كان هناك 10 أفراد من الطاقم على متن السفينة، حسب “سبوتنيك”.
وقبل أيام شب حريق مجهول في سفينة “ترينيتي سبيريت” العائمة لتخزين الإنتاج والتفريغ، وتمت السيطرة على الحريق، قبالة ساحل ولاية دلتا في جنوب نيجيريا.
وفي الدولة التي تعتبر أول منتج للخام في أفريقيا، تتخصص السفن العائمة، في تخزين الإنتاج والتفريغ إنتاج وتخزين النفط أو الغاز الطبيعي المستخرج من البحر عن طريق منصات.
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