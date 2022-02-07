شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم تشييع جثمان الطفل ريان (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت منذ قليل عملية تشييع جثمان الطفل المغربي الراحل ريان وسط حضور جماهيري غفير.
ووصل جثمان الطفل ريان إلى مكان الدفن في شفشاون المغربية.
وقضى الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، نحو 100 ساعة داخل حفرة بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، 5 أيام، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه.
وأظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.
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