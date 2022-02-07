شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقه لشهرين.. دولة عربية تفتح مجالها الجوي للرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد إغلاقه لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة المغربية اليوم، إعادة فتح المجال الجوي للرحلات الدولية.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد دراسة التطورات الوضعية الوبائية، واستنادًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأضافت أنه بناءًا على توصيات علمية وتقنية، قامت لجنة مختصة بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين، حسب “العربية”.

وأكدت أنها تجدد دعوتها للمواطنين بضرورة مواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن.

وطالبت الحكومة المواطنين بسرعة تلقي الجرعات المحددة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، للحد من انتشار الوباء ومساعة البلاد في القضاء على الجائحة.