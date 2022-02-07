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انت الان تتابع خبر زيدان يضع شرطا اساسيا لقبول تدريب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-02-07 | 13:34
المصدر:
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كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، اليوم الاثنين، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد ، وضع شرطا أساسيا من أجل قبول تدريب باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.
وقالت الصحيفة، أن "أبرز شرط وضعه زيدان على الطاولة هو التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق".
وأشارت إلى أن "رونالدو رفض في وقت سابق الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن الآن سيكون مرحبا به للعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار داسيلفا، لا سيما وأنه لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد بسبب نتائج الفريق السيئة هذا الموسم".
واوضحت الصحيفة ان "سان جيرمان يسعى لضم رونالدو في ظل عدم استعداد نجمه كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد أنه سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني".
وأشارت إلى أن "رونالدو رفض في وقت سابق الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن الآن سيكون مرحبا به للعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار داسيلفا، لا سيما وأنه لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد بسبب نتائج الفريق السيئة هذا الموسم".
واوضحت الصحيفة ان "سان جيرمان يسعى لضم رونالدو في ظل عدم استعداد نجمه كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد أنه سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني".
المحرر: سعد أحمد
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