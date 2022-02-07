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زيدان يضع شرطا اساسيا لقبول تدريب باريس سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-07 | 13:34

زيدان يضع شرطا اساسيا لقبول تدريب باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، اليوم الاثنين، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد ، وضع شرطا أساسيا من أجل قبول تدريب باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.
وقالت الصحيفة، أن "أبرز شرط وضعه زيدان على الطاولة هو التعاقد مع البرتغالي ، نجم مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق".

وأشارت إلى أن "رونالدو رفض في وقت سابق الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن الآن سيكون مرحبا به للعب بجوار ليونيل ونيمار داسيلفا، لا سيما وأنه لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد بسبب نتائج الفريق السيئة هذا الموسم".


واوضحت الصحيفة ان "سان جيرمان يسعى لضم رونالدو في ظل عدم استعداد نجمه كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد أنه سينتقل إلى الإسباني".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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