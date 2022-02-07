شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن انعقاد لجنة القيد لجدول المشتغلين 19 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، انعقاد جلستها للنقل من جدول تحت التمرين لمن أمضوا المدة القانونية الى جدول المشتغلين يوم السبت القادم الموافق 19 فبراير الجارى، مشيرة الى أنه يشترط ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء الحضور.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، أعلنت من قبل نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، عقب اعتماد النتيجة من مجلس النقابة خلال اجتماعه الذى عقده 7 ديسمبر الماضى.

كما نظمت نقابة الصحفيين حفل حلف اليمين وتسليم الكارنيهات للأعضاء الجدد المقبولين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين،الأربعاء الماضى الموافق 19 يناير، بمقر النقابة.