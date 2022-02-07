شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عمارة: منتخب مصر قدم أداء بطولى مشرف رغم كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسالة دعم للمنتخب الوطنى عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلا:" المنتخب الوطني المصري برهن على إرادة الشعب المصري العظيم، أداء بطولي مشرف رغم التحديات التي واجهناها".

وقال النائب محمد عمارة إن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر أنقذ المنتخب من العديد من الفرص، مشيرا إلى أن المنتخب المصري أول منتخب في بطولة أفريقيا يلعب كل هذه المباريات بالأشواط الإضافية بركلات الترجيح على التوالي .

وتابع :" بصفة عامة أنا فخور جدا بمنتخب بلدي وما قدموه، وفي النهاية الرياضة مكسب وخسارة، وقد نكون خسرنا مباراة ولكن كسبنا الترابط وروح العمل الجماعي واحترام العالم، فخورا بأبطال المنتخب وما بذلوه من جهد في تحديات على مرأى ومسمع من العالم كله سواء لوجيستية أو تنظيمية او تحكيمية".