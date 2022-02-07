شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم.. كشف لغز 10 جثث ملفوفة ومثبتة بشريط لاصق في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت السلطات المحلية بالمكسيك، اللثام عن لغز العثور على 10 جثث ملفوفة ومثبتة بشريط لاصق في إحدى الولايات بالمكسيك.

وأوضحت أن الجثث المجهولة كانت نتيجة اشتباك عنيف بين عصابات مكسيكية أسفر عن مقتل 16 شخصا بعد نزاع مسلح.

وأضافت أنه تم لف الجثث العشر في بطاطين وتركت متناثرة في الشوارع، كما عُثر على 6 جثث أخرى معلقة في أحد المستودعات.

وأفاد المدعي العام بالولاية، فرانسيسكو موريللو، أن الجثث التي عُثر عليها في الشوارع وجدت في بلدية فريسنيلو بولاية زاكاتيكاس بوسط المكسيك.

وأكد أنه تم القبض على شخصين كانا ينقلان جثة، وأنهما الآن يخضعان للتحقيق في جريمة قتل الـ16 جثة، حسب “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن الشرطة وصفت الضحايا بأنهم جميعهم من الذكور، وأنه لم يتم التعرف على أي من الجثث الـ16 حتى اللحظة.