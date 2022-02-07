شكرا لقرائتكم خبر عن مروع.. حادث يودي بعشرات القتلى والجرحى في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت الشرطة في إندونيسيا عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء حادث انقلاب حافلة كانت تنقل عمالا لقضاء عطلة على الشاطئ في جزيرة جاوة في إندونيسيا.

وكانت الحافلة التي تقل 47 راكبا متجهة من سوكوهارجو في وسط جاوة إلى تجمّع عائلي في محافظة يوغياكارتا عندما فقد السائق السيطرة عليها، وفق ما أكدت الشرطة في وقت متأخر الأحد.

وأدلى قائد شرطة منطقة بانتول للصحافيين: “الشهود الذين تم استجوابهم إنهم شاهدوا السائق في حالة ذعر عندما حاول تحريك عصا ناقل السرعة، لذا فهناك مؤشر على وجود عطل في المكبح”.

وطالما ما تتكرر حوادث السير المميتة في إندونيسيا الذي يبلغ تعداده 270 مليون نسمة، بسبب المركبات القديمة والتي لا تحظى بصيانة جيّدة فيما يتجاهل السائقون قواعد السلامة على الطرقات.

وفي مارس العام الماضي، سقطت حافلة كانت تقل العشرات في واد عميق في سومدانغ (ومحافظة غرب جاوة)، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وفي أواخر العام 2019، قتل 35 شخصا عندما سقطت حافلة في واد أيضا في جزيرة سومطرة.