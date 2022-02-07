"اتصالات النواب" تفتح ملف مطابقة تقوية شبكات المحمول للاشتراطات البيئة

ويشهد الاجتماع المزمع عقده غدا الثلاثاء أيضا بحث المعوقات التى تواجه شركات خدمات الاتصالات في إنشاء وإقامة محطات التقوية بالقاهرة الكبري وباقي محافظات الجمهورية.

فيما خصصت اللجنة البرلمانية اجتماعها يوم الأربعاء لنطر عدد من طلبات الاحاطة الخاصة بتطوير مكاتب البريد ومنها طلب الاحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن استلام مبني البريد بقرية شبرا شهاب القائم بالجهود الذاتية بمحافظة القليوبية، وطلب الاحاطة المقدم من النائب عاطف عثمان، بشأن عدم إنشاء مكتب بريد بناحية نجع القنطرة بقرية دوافع العيساوية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد محمود لبيب، بشأن عدم البدء في تنفيذ مكتب بريد قرية العيساوية شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الاختصاصات الهامة ومنها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك فضلا عن التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.