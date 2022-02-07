شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو صادم لغزو أوكرانيا.. 19 ألف قتيل وسقوط سريع لكييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وضعت تقارير أميركية سيناريوهات للغزو الروسي المفترض لأوكرانيا، بما في ذلك الفترة التي يمكن أن تسقط خلالها كييف، إضافة إلى عدد القتلى من الجانبين (الروسي والأوكرانيين) وعدد اللاجئين المحتملين.

وطبقاً لما نقلته قناة “فوكس نيوز” عن مصادر في الكونغرس الأميركي، فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أخبر المشرعين بأن “كييف قد تسقط في غضون 72 ساعة إذا حدث غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا”.

وذكرت القناة في تقرير لها عبر موقعها أن “ميلي أخبر المشرعين خلال جلسات إحاطة مغلقة يومي الثاني والثالث من شهر فبراير الجاري أن غزواً روسياً واسع النطاق لأوكرانيا قد يؤدي إلى سقوط كييف في غضون 72 ساعة، وقد يكلف 15 ألف جندي أوكراني قتلى و 4000 جندي روسي (بإجمالي 19 ألف قتيل من الجانبين)”.

وأفادت بأن “عددا من المشرعين عبروا عن قلقهم من أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تستجب بسرعة لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية كبيرة، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ التي ستدافع ضد أي غزو من روسيا”.

ورد مسؤولون بإدارة بايدن في الاجتماعات على هذه المخاوف بالقول إن “إمدادات كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن استخدامها كسبب لغزو أوكرانيا”.