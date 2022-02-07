شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة الطفل فواز المختطف بسوريا تفاجئ الجميع بهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في قرار مفاجئ للجميع، أعلنت أسرة الطفل فواز قطيفان المختطف في سوريا أنها ستجمع مبلغ الفدية المطلوب للإفراج عنه.

وبعد ثلاثة أشهر من الشد والجذب، كشف عبد الحكيم قطيفان، أن العائلة ستجمع مبلغ الفدية للإفراج عن طفل المختطف.

وتوجه قطيفان في فيديو نشره على صفحته بـ “فيسبوك”، بالشكر لكل من مد يد العون، مؤكدًا أن العائلة قادرة على جمع مبلغ الفدية دون الحاجة إلى المساعدات، حسب “العربية”.

وأكد أن العائلة لم تطلب جمع مبلغ الفدية، من أي أحد ولا من أي جمعية ، مضيفًا أنه عند العجز يتطلب العائلة المساعدة، محذرًا من استغلال موضوع فواز للابتزاز، أو لتقديم تبرعات ومساعدات لجهات وعائلات وأشخاص مجهولة.

وتصدر هاشتاق “#انقذوا_الطفل_فواز” الترند على مواقع التواصل الاجتماعي: وسط مناشدات تطالب إطلاق سراحه بعدما انتشر مقطع فيديو له يوثق تعرضه للضرب والتعذيب.

وفي وقت سابق نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقطعاً مصوراً للطفل فوار وهو مختطف يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة.

وأثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته قبل أيام ، تم اختطاف فواز حيث اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية واقتاداه إلى مكان مجهول، ثم أرسل الخاطفون عدة أشرطة مصورة للطفل وهو يناشد ذويه، مطالبين أسرته بدفع فدية 500 مليون ليرة سورية.