بالصور - عطلة على الشاطئ في إندونيسيا تتحوّل إلى مأساة

حادث تعرّضت له حافلة كانت تنقل عمالاً لقضاء عطلة على الشاطئ في جزيرة جاوة الإندونيسية (أ ف ب).

قتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح جرّاء حادث تعرّضت له حافلة كانت تنقل عمالاً لقضاء عطلة على الشاطئ في جزيرة جاوة الإندونيسية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكانت الحافلة التي تقل 47 راكباً متجهة من سوكوهارجو في وسط جاوة إلى تجمّع عائلي في محافظة يوغياكارتا عندما فقد السائق السيطرة عليها، وفق ما أكدت الشرطة في وقت متأخر الأحد.

وقال قائد شرطة منطقة بانتول ويدعى إحسان للصحافيين إن الشهود الذين تم استجوابهم أكدوا أنهم شاهدوا السائق في حالة ذعر عندما حاول تحريك عصا ناقل السرعة، لذا فهناك مؤشر على وجود عطل في المكبح.