انت الان تتابع خبر جلسة اختيار رئيس الجمهورية: اوساط نيابية تتوقع كسر النصاب او عدم اكتماله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الامانة العامة للبرلمان تعلن جاهزيتها لجلسة اختيار رئيس الجمهورية واوساط نيابية تتوقع كسر النصاب او عدم اكتماله.

هنا في هذه القاعة ستجرى عملية التصويت النيابي على مرشح رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين. التحضيرات اللوجستية لانعقاد الجلسة اكتملت من جميع النواحي هذا ما اكدته الامانة العامة لمجلس النواب في تصريح خاص للسومرية.



لوجستياً الجلسة جاهزة للأنعقاد لكنها قد لا تحظى بنصاب قانوني يمكنها من الحصول على اغلبية الثلثين هذا ما توقعته اوساط نيابية وذلك لحجم الخلاف الحاصل مابين الحزبين الكرديين وباقي الاحزاب على مرشح الرئاسة.

وفي الحديث عن الحضور النيابي لم تتضح الصورة بعد لكن وجود النواب داخل القاعة سيكون مرهونا بما يسمى بمفاوضات اللحظات الاخيرة التي قد تصل الى مرشح توافقي قبيل بدء الجلسة على حد قول نواب من الاطار التنسيقي.



البرلمان في الوقت الحالي يستعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهو ثاني منصبٍ رئاسي من المفترض ان يحسم باغلبية الثلثين لكن التوقعات وبعد قرارات الصدر تشير الى احتمالية التأجيل الى مابعد حين او لحين التوافق.