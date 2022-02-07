حادث سير مروع في النجف والدفاع المدني تتدخل لانتشال جثة سائق (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا في مركز دفاع مدني رتل الطوارئ أنتشلت جثة سائق عجلة نوع ليفان حمل بعد اصطدامها بعجلة نوع مرسيدس حمل قرب مجسر الرضوية جنوب المحافظة ".

وأضافت أن "مفارز الإنقاذ قامت من إخراج جثة المتوفى من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقله إلى الطب العدلي لغرض إكمال الإجراءات القانونية اللازمة".



يذكر أن سبب الحادث سير إحدى العجلات بالاتجاه المعاكس (رونك سايد ) لذا تهيب مديرية الدفاع المدني الأخوة سائقي العجلات الإنتباه الشديد أثناء القيادة وتجنب السير عكس الاتجاه حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.