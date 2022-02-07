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نائب يستبعد عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية اليوم ويطرح خيارين لحل 'الأزمة'

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بغداد - ياسين صفوان - استبعد القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني النائب جمال كوجر عقد جلسة البرلمان اليوم ، فيما اشار الى خيارين لحل ازمة رئاسة الجمهورية.
وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "جلسة البرلمان من المفترض ان تعقد اليوم لكن ضمن معطيات الوضع والمقاطعات فمن الصعب عقدها بالتالي قد يتم تأجيلها الى يوم غد كآخر وقت دستوري او رفعها الى اشعار اخر خارج اامدة الدستورية".

واضاف ان "الحل الامثل في هذه الحالة اما فتح باب الترشيح من جديد وعقد جلسة بعد حصول توافق او بقاء رئيس الجمهورية باداء مهامه الى حين حسم الخلافات وعقد الجلسة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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