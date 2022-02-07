زيدان يجتمع بقضاة محافظة ميسان - عاجل

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أنه "على هامش حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مجلس عزاء الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف، فقد اجتمع مع القضاة واعضاء الادعاء العام في رئاسة محكمة استئناف ميسان وشاركهم مشاعر الحزن والمواساة بفقدان الشهيد الذي كان رمزاَ للقاضي الشجاع الكفوء الحريص على تطبيق القانون بدون خوف او تردد".وأشار البيان إلى أن "زيدان أكد خلال الاجتماع بأن القضاء سوف يبقى قوياً ومحافظاً على تطبيق القانون مهما كانت التحديات والظروف وان جريمة استهداف الشهيد لن تثني القضاء عن مواصلة جهوده في منع الجريمة بكافة صورها ومحاسبة مرتكبيها بموجب القانون".

ودعا زيدان بحسب البيان، "القائد العام للقوات المسلحة لإتخاذ الاجراءات العاجلة الكفيلة لتعزيز الامن في محافظة ميسان وتعاون الاجهزة الامنية المختصة مع القضاء في القبض على المجرمين وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة وضرورة الاسراع في اختيار القيادات الامنية الشجاعة والحريصة على إمن المواطن وسيادة القانون".



وأكد، "على سعي مجلس القضاء الاعلى المستمر لتوفير كافة سٌبل حماية القضاة وتعزيز أمنهم".