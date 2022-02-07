لأول مرة منذ عامين.. الحدود الأسترالية مفتوحة أمام السياح الأجانب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الأسترالية عن تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يخص استقبال السياح الأجانب.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء قرر إعادة فتح الحدود لجميع حاملي التأشيرات بداية من 21 فبراير الجاري، وأكدد أن ذلك سيكون مشروطا بإثبات تلقي جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

كما شدد موريسون على أن القيود الصحية والتدابير الحدودية التي اعتمدتها حكومات الولايات المحلية في البلاد ستستمر في التطبيق على جميع الوافدين إلى أستراليا.

وأغلقت أستراليا حدودها أمام الأجانب في مارس 2020 بسبب تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

وكان عدد الأستراليين الذين سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم محدودا، وفي نوفمبر 2021، بدأت السلطات الأسترالية فتح حدودها بشكل تدريجي، وسمحت لمواطنيها الذين تم تطعيمهم بعبور حدودها دون حجر صحي، فضلا عن السماح بدخول فئات معينة من المواطنين الأجانب.

وأودى وباء كورونا رسميا بأكثر من 5,731 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، فيما تقدّر منظمة الصحة العالمية أنه قد يكون العدد الإجمالي للوفيات أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد-19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية عززت آمال أوروبا بـ”فترة هدوء طويلة” مقبلة قد يعقبها “سلام دائم” في معركتها ضد كورونا، في وقت ترفع مزيد من دول العالم كافة القيود تقريبا التي كانت مفروضة لمكافحة الوباء.