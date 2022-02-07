شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من الإغلاق.. أستراليا تعلن رسمياً إعادة فتح حدودها أمام الجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد عامين من الإغلاق، أعلنت أستراليا اليوم أنها ستفتح حدودها أمام المواطنين الأجانب بداية من 21 فبراير الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون، أن بلاده قررت إنهاء حالة الإغلاق وفتح الحدود لجميع حاملي التأشيرات بداية من 21 فبراير الجاري، شرط أن يكونوا قد تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد أن فتح الحدود سيكون مشروطا بإثبات تلقي جرعتين من لقاح كورونا، مشددًا على أن القيود الصحية والتدابير الحدودية التي تم اعتمادها ستستمر في التطبيق على جميع الوافدين، حسب “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق سمحت أستراليا، لمواطنيها الذين تم تطعيمهم بعبور حدودها دون حجر صحي، مع فئات معينة من المواطنين الأجانب.

وفي شهر مارس من عام 2020 أغلقت أستراليا حدودها أمام الأجانب بسبب تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.